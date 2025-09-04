Поиск

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ с 2028 года

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев предлагает постепенно сокращать лимит на легионеров в РПЛ с 2028 года, 9 сентября эту тему обсудят в ведомстве с участием представителей футбольных организаций.

"Девятого сентября мы собираем Российский футбольный союз, РПЛ, клубы - все руководство, в Минспорте. Будет обстоятельный разговор на эту тему", - сказвл Дегтярев в интервью "России-24" "на полях" ВЭФ.

По его мнению, российский лимит на легионеров в футболе "чересчур мягкий". По словам Дегтярева, в министерстве считают, что лимит должен быть следующим: "пять иностранцев на поле, десять - в заявке".

"Вопрос лишь в том, в каком году мы его (новый лимит - ИФ) введем. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам. Я вижу 5 на 10 в 2028 году и дальше плавное снижение", - сказал министр.

По его мнению, задача клубов - развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили за рубеж.

Как отметил министр, во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит на легионеров. Так, например, в Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более пяти игроков из стран - не членов Евросоюза, из которых не более трех в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее восьми итальянцев и не более двух игроков из стран - не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены пять легионеров.

