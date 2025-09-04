Полузащитник Рифат Жемалетдинов перешел в "Ахмат"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рифат Жемалетдинов стал игроком "Ахмата", сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.

"Футболист перешел в грозненский клуб на правах свободного агента до конца текущего сезона", - говорится в сообщении.

28-летний Жемалетдинов ранее играл за за московские команды "Локомотив" и ЦСКА, а также за казанский "Рубин". В 275 матчах в различных турнирах он забил 41 гол и отдал 32 голевые передачи. На его счету 9 матчей за сборную России.