Поиск

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч против Иордании

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом на товарищеский матч с Иорданией.

С первых минут на поле будут присутствовать Александр Максименко, Илья Вахания, Руслан Литвинов, Евгений Морозов, Юрий Горшков, Иван Облаков, Александр Черников, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев, Андрей Мостовой.

Игра пройдет на поле стадиона "Лукойл Арена" в Москве в четверг и стартует в 20:00 по московскому времени.

футбол Иордания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Семак счел неуместным ужесточение лимита на легионеров

Восточный экономический форум - 2025

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году

Определились все полуфиналисты US Open-2025

Глава УЕФА выступил против отстранения россиян

Соболенко и Пегула стали полуфиналистками US Open

Джокович и Алькарас вышли в полуфинал US Open

Джокович и Алькарас вышли в полуфинал US Open

Доннарумма перешел из ПСЖ в "Манчестер Сити"

Доннарумма перешел из ПСЖ в "Манчестер Сити"

Определились все четвертьфиналисты US Open

Определились все четвертьфиналисты US Open

"Ливерпуль" приобрел нападающего за рекордную для чемпионата Англии сумму

"Ливерпуль" приобрел нападающего за рекордную для чемпионата Англии сумму

Александрова проиграла Швентек в четвертом круге US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });