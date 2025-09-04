Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч против Иордании

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом на товарищеский матч с Иорданией.

С первых минут на поле будут присутствовать Александр Максименко, Илья Вахания, Руслан Литвинов, Евгений Морозов, Юрий Горшков, Иван Облаков, Александр Черников, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев, Андрей Мостовой.

Игра пройдет на поле стадиона "Лукойл Арена" в Москве в четверг и стартует в 20:00 по московскому времени.