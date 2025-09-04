Валентин Пальцев перешел в "Краснодар"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев продолжит карьеру в "Краснодаре".

"Краснодар" и махачкалинское "Динамо" оформили аренду Валентина Пальцева с дальнейшим обязательным выкупом игрока. До 23 января 2026 года будет действовать арендное соглашение, после чего сделка преобразуется в полноценный трансфер. Контракт защитника с "Краснодаром" завершится 30 июня 2030 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

В РПЛ 24-летний Пальцев дебютировал в июле 2024 года в составе махачкалинского "Динамо". На его счету 44 матча, в которых он отметился одной голевой передачей.