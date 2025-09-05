Поиск

Боксер Арутюнян скептически отнесся к проведению боя Тайсона и Мейвезера

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Входящий в топ-15 рейтинга WBA в бриджервейте боксер RCC Boxing Promotions Вартан Арутюнян усомнился в целесообразности проведения выставочного поединка между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером.

"Я к таким историям отношусь не очень положительно. Майк Тайсон супертяжеловес, а Флойд Мейвезер в каких категориях боксировал? 66 кг? Поэтому я считаю, что это просто шоу. Здесь никакого спорта, это делают только, чтобы хайпануть и заработать денег. Смотреть такое я сам не буду. И не смотрю последние бои Майка Тайсона, потому что это уже не тот Тайсон. Раньше было интересно смотреть его бои, а сейчас… Скажем так, сейчас есть другие, намного более интересные поединки", - сказал Арутюнян "Интерфаксу".

Ранее 59‑летний Тайсон анонсировал поединок против 48‑летнего Мейвезера. Бой запланирован на весну 2026 года.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой категории веса Тайсон одержал 50 побед (44 – нокаутом) в 59 поединках

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Мейвейзер на профессиональном ринге выиграл все 50 поединков (27 – досрочно).

Майк Тайсон бокс Флойд Мейвезер Вартан Арутюнян
