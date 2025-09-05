Участники турнира Prime FL в Иркутске прошли процедуру взвешивания

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Участники турнира кулачной лиги Prime FL, который пройдет в Иркутске 6 сентября, прошли церемонию взвешивания. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В главном поединке шоу разрешится конфликт между Анатолием "Сибирским Конором" Надратовским и Мохаммадом "Персом" Хейбати.

Также внимание приковывает встреча между Ибрагимом "Никархо" Исламовым и Кириллом "Тольятти" Черняевым, помимо этого - поединок на голых кулаках между известными боксерами Русланом Файфером и Курейшем Саговым.

Руководитель лиги Prime FL Артем Лобанов уверен, что предстоящий турнир превзойдет все ожидания:

"Впервые в истории Иркутска пройдут кулачные бои, и мы рады быть именно теми, кто их проведет. Нас ждут сумасшедшие поединки, крутое событие, лучшие цифры в индустрии по просмотрам и охватам", - сказал Лобанов.

"Медиа-день был очень атмосферным. Хочется поблагодарить каждого пришедшего. Это очень ценно. Теперь мы с оптимизмом смотрим на сам турнир. Не сомневаюсь, что все бои будут очень зрелищными, потому что лучшие имена кулачной индустрии выйдут порадовать Сибирь настоящей зарубой", - заявил руководитель лиги.

"Перс против Конора… Какая вывеска, противостояние культур арабской и русской, два характера, два имени. Уверен, что у всех большие ожидания от главного ивента. Да и со-главное событие выглядит очень крутым. В бою между Никархо и Тольятти я жду яркий нокаут, причем лично для меня тут нет явного фаворита. Будет настоящая мясорубка", - отметил он.

Кард предстоящего шоу с результатами процедуры взвешивания:

- Мохаммад "Перс" Хейбати (75 кг) - Анатолий "Сибирский Конор" Надратовский (74,9 кг);

- Кирилл "Тольятти" Черняев (78,25 кг) - Ибрагим "Никархо" Исламов (79,7 кг);

- Тимурлан "Барс" Пирматов (77,55 кг) - Магомедали "Маугли" Магомедрасулов (77,5 кг);

- Курейш Сагов (104,15 кг) - Руслан Файфер (101,6 кг);

- Артур "Агрессор" Селимов (83,65 кг) - Сергей "Тату-Горилла" Хрисанов (83,95 кг);

- Звезда шоу "ТИТАНЫ 2" Тагар Намсараев (84,5 кг) – Константин Циобану (Молдова, 83,9 кг);

- Шамиль Гасанкадиев (70 кг) – Никита Тарасов (70 кг);

- Александр Перевязко (85,5 кг) – Марат Исаев (85,4 кг);

- Гариг Мартиросян (81,95 кг) – Павел Капинус (81,25 кг);

- Иван Балаганский (83,45 кг) – Даниил Милентьев (83,95 кг).