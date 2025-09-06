Туменов нокаутировал бразильца Круза на турнире АСА 191 в Краснодаре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец Альберт Туменов победил бразильца Винициуса Круза в главном поединке турнира АСА 191 в Краснодаре.

Бой завершился нокаутом во втором раунде.

Бывший чемпион АСА в полусреднем весе Туменов одержал 25-ю победу в ММА при шести поражениях. В UFC Туменов в период с 2014 по 2016 год одержал пять побед при трех поражениях. Круз потерпел седьмое поражение, также в его рекорде 14 побед и ничья в ММА.

В феврале Туменов проиграл соотечественнику Абубакару Вагаеву и потерял пояс АСА. После победы над Крузом россиянин четко обозначил задачу – вернуть титул.

"Надеюсь, я порадовал болельщиков своим выступлением. Я испытал небольшую досаду, когда закончился первый раунд. Потому что я пристрелялся, понял необходимые действия, а отрезок закончился. Во втором раунде он начал работать по-другому. Злости не было, но я хотел бой закончить в первом раунде. Главное – я победил. Я доволен, но сейчас не время праздновать. Впереди у меня титульный бой. Я намерен вернуть пояс. Вагаев, будь готов, я иду", - приводит слова Туменова пресс-мслужба АСА.

В со-главном событии АСА 191 российский полусредневес Андрей Кошкин единогласным решением судей победил бразильца Элиаса Сильверио.

Также в рамках главного карда турнира российский тяжеловес Адам Богатырев из-за серьезной травмы ноги, полученной в самом начале первого раунда, проиграл бразильцу Клидсону Абреу. По словам менеджера Богатырева Виталия Тарасова, российский боец госпитализирован в краснодарскую клинику.