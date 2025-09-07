Поиск

Мохаммад Хейбати победил Анатолия Надратовского на турнире Prime FL в Иркутске

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мохаммад "Перс" Хейбати единогласным решением судей победил Анатолия "Сибирского Конора" Надратовского в главном поединке второго стадионного турнира кулачной лиги Prime FL

Турнир прошел в Иркутске.

Все результаты турнира Prime FL в Иркутске выглядят следующим образом:

- Мохаммад "Перс" Хейбати единогласным решением судей победил Анатолия "Сибирского Конора" Надратовского (74,9 кг);

- Кирилл "Тольятти" Черняев единогласным решением судей победил Ибрагима "Никархо" Исламова;

- Тимурлан "Барс" Пирматов в третьем раунде нокаутировал Магомедали "Маугли" Магомедрасулова;

- Руслан Файфер раздельным решением судей победил Курейша Сагова;

- Сергей "Тату-Горилла" Хрисанов техническим нокаутом в третьем раунде победил Артура "Агрессора" Селимова;

- Константин Циобану ввиду дисквалификации победил Тагара Намсараева;

- Никита Тарасов раздельным решением судей победил Шамиля Гасанкадиева;

- Александр Перевязко раздельным решением судей победил Марата Исаева;

- Гариг Мартиросян единогласным решением судей победил Павла Капинуса;

Шоу прошло при поддержке Федерации бокса России.

