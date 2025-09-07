Сборная России по футболу разгромила Катар в товарищеском матче

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 4:1 победили Катар в товарищеской встрече в Эр-Райяне.

В составе российской национальной команды голы забили Александр Головин (33-я минута), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45), Алексей Миранчук (69).

Автор гола в составе Катара – Акрам Афиф (62).

Это был второй матч россиян в рамках сентябрьского тренировочного сбора. 4 сентября подопечные Валерия Карпина в Москве сыграли вничью (0:0) с Иорданией.

Следующие игры сборная России проведет дома против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).