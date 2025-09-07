Поиск

Сборная России по футболу разгромила Катар в товарищеском матче

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 4:1 победили Катар в товарищеской встрече в Эр-Райяне.

В составе российской национальной команды голы забили Александр Головин (33-я минута), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45), Алексей Миранчук (69).

Автор гола в составе Катара – Акрам Афиф (62).

Это был второй матч россиян в рамках сентябрьского тренировочного сбора. 4 сентября подопечные Валерия Карпина в Москве сыграли вничью (0:0) с Иорданией.

Следующие игры сборная России проведет дома против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

футбол сборная России Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ферстаппен выиграл Гран-При Италии

Ферстаппен выиграл Гран-При Италии

Арина Соболенко вновь выиграла US Open

Арина Соболенко вновь выиграла US Open

Синнер стал вторым финалистом US Open-2025

Синнер стал вторым финалистом US Open-2025

Алькарас победил Джоковича в полуфинале US Open

Алькарас победил Джоковича в полуфинале US Open

Защитник сборной Камеруна Ву перешел в "Спартак"

Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026

Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026

Соболенко и Анисимова сыграют в финале US Open

Соболенко и Анисимова сыграют в финале US Open

Сборные России и Иордании сыграли вничью в товарищеском матче

Семак счел неуместным ужесточение лимита на легионеров

Восточный экономический форум - 2025

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });