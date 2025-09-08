Поиск

Алькарас победил Синнера в финале US Open-2025

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькараc обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Большого шлема US Open-2025 в Нью-Йорке.

Результат - 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

В мировом рейтинге Алькарас занимает второе место, Синнер – первое.

Испанец становится победителем US Open второй раз, впервые этот турнир покорился ему в 2022 году. Также он по два раза выигрывал Roland Garros (2024, 2025) и Wimbledon (2023, 2024).

Синнер выиграл US Open в прошлом году. Также он два раза становился победителем Australian Open (2024, 2025), один раз – Wimbledon (2025).

