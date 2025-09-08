Сборная Азербайджана уволила выигравшего Евро-2016 тренера

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Португалец Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщается на сайте футбольной ассоциации страны.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

5 сентября в матче отбора на чемпионат мира 2026 года Азербайджан со счетом 0:5 уступил Исландии.

70-летний Сантуш работал во главе сборной Азербайджана с сентября 2024 года.

До этого он работал в различных клубах и сборных. Национальную команду Португалии в 2016 году Сантуш привел к золоту чемпионата Европы.

Готовить сборную Азербайджана к матчу с Украиной будет наставник молодежной команды Айхан Аббасов.