Экс-наставник сборной Дании возглавил "Байер"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Каспер Юльманн занял пост главного тренера "Байера", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Контракт с 53-летним датчанином заключен до 30 июня 2027 года.

В этой должности Юльманн сменил нидерландца Эрика тен Хага, под руководством которого "Байер" провел три официальных матча (по одной победе, ничьи и поражению).

Предыдущим местом работы Юльманна была сборная Дании, которую он довел до полуфинала прошедшего в 2021 году чемпионата Европы.