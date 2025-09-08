Поиск

Экс-наставник сборной Дании возглавил "Байер"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Каспер Юльманн занял пост главного тренера "Байера", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Контракт с 53-летним датчанином заключен до 30 июня 2027 года.

В этой должности Юльманн сменил нидерландца Эрика тен Хага, под руководством которого "Байер" провел три официальных матча (по одной победе, ничьи и поражению).

Предыдущим местом работы Юльманна была сборная Дании, которую он довел до полуфинала прошедшего в 2021 году чемпионата Европы.

футбол Каспер Юльманн Эрик тен Хаг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Алькарас победил Синнера в финале US Open-2025

Алькарас победил Синнера в финале US Open-2025

Сборная России по футболу разгромила Катар в товарищеском матче

Ферстаппен выиграл Гран-При Италии

Ферстаппен выиграл Гран-При Италии

Арина Соболенко вновь выиграла US Open

Арина Соболенко вновь выиграла US Open

Синнер стал вторым финалистом US Open-2025

Синнер стал вторым финалистом US Open-2025

Алькарас победил Джоковича в полуфинале US Open

Алькарас победил Джоковича в полуфинале US Open

Защитник сборной Камеруна Ву перешел в "Спартак"

Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026

Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });