Евразийский кубок по боксу стартовал в Чите

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сто пятьдесят боксеров из 19 стран примут участие в международном турнире Евразийский кубок "Даурия" среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник.

В состав сборной России, в частности, вошли двукратный победитель первенств мира Платон Козлов (весовая категория – до 60 кг), победитель первенства мира Руслан Шихмамбетов (до 86 кг).

Почетными гостями турнира станут олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов Александр Поветкин, олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, чемпион Европы Дмитрий Двали, чемпион мира среди профессионалов Александр Бахтин, чемпионка мира Зинаида Добрынина.

Помимо России, на турнире выступят боксеры из Зимбабве, Палестины, Ливии, Алжира, Китая, Туниса, Монголии, Сербии, Армении, Бразилии, Белоруссии, Таиланда, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Кубы, ЮАР, Азербайджана.

Победителям соревнования полагается по 500 тыс. рублей, серебряным призерам – по 200 тыс., бронзовым – по 100 тыс. Также по 100 тыс. рублей получит тренеры победителей.