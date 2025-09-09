Георгий Юновидов проведет защиту временного пояса WBA осенью в Екатеринбурге

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что россиянин Георгий Юновидов проведет защиту временного пояса WBA в бриджервейте осенью в Екатеринбурге.

"Поединок Георгия станет главным событием большого боксерского вечера RCC Boxing Promotions осенью 2025 года в Екатеринбурге", - сказал Титов "Интерфаксу".

Юновидов завоевал пояс временного чемпиона WBA в июле, досрочно победив соотечественника Евгения Романова.

Ранее чемпион мира WBA в бриджервейте, российский боксер Муслим Гаджимагомедов заявил, что в 2025 году не вернется в профессиональный бокс, а сфокусируется на выступлении в олимпийском боксе. Поэтому WBA назначили защиту временного титула для Георгия.