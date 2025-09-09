Поиск

Российский боксер Шумков назвал Альвареса безусловным фаворитом боя с Кроуфордом

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, обладатель пояса IBA.PRO, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков считает, что мексиканец Сауль Альварес значительно превосходит своего предстоящего соперника американца Теренса Кроуфорда.

"Думаю, что в этом поединке безусловный фаворит – Канело (Альварес). Это его вес, и он абсолютный чемпион. Кроуфорд поднялся сразу на две категории, и это может быть его главной ошибкой", - сказал Шумков "Интерфаксу".

"Скорее всего, Канело выберет агрессивный стиль и захочет сломать Кроуфорда на раннем этапе. Но если Теренс сможет переиграть соперника и победить, то он однозначно заберет звание величайшего боксера в истории", - отметил собеседник агентства.

Шумков также вспомнил победу россиянина Дмитрия Бивола над Альваресом в мае 2022 года.

"Если честно, я бы с удовольствием посмотрел реванш Канело с Биволом. Многие считают, что тогда победа Дмитрия была случайностью. Если он выиграет во второй раз, то все скептики увидят настоящего чемпиона!" - выразил мнение он.

Поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 14 сентября по московскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира (во втором среднем весе), которое сейчас принадлежит Альваресу.

