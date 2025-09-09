Поиск

Турнир "IBA.PRO 10" с главным боем Кузьмин - Халидов перенесен с 7 на 6 октября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы боксерского турнира "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге объявили о его переносе с 7 на 6 октября.

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста объяснил причины переноса заявил, что телеканал "Матч ТВ", который будет транслировать турнир, предложил более удобный слот.

"Мы всегда находится в диалоге с основным телевещателем – телеканалом "Матч ТВ". И наши уважаемые коллеги, высоко оценив уровень предстоящего события, предложили нам лучший временной слот, но на день раньше. Таким образом, "IBA.PRO 10" состоится 6 октября, но локация не изменится – КСК Арена в Санкт-Петербурге. С нетерпением ждем это событие. Гарантирую, будет очень ярко и зрелищно", - сказал Ал Сиеста.

В главном поединке шоу встретятся россияне Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) и Мурад Халидов (10-0, КО 5). Рейтинговый поединок в тяжёлом весе будет рассчитан на восемь раундов.

