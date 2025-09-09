"Акрон" арендовал у ЦСКА защитника Агапова

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Илья Агапов перешел в "Акрoн", сообщается на сайте тольяттинского футбольного клуба.

"Акрoн" арендовал 24-летнего футболиста у ЦСКА до конца сезона. Соглашение предусматривает право выкупа игрока у ЦСКА.

В составе ЦСКА Агапов дважды выиграл Кубок России.

В РПЛ он играл также за нижегородский "Пари НН. В общей сложности в главном дивизионе отечественного футбола Агапов провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.