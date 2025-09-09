"Трактор" впервые победил в сезоне в КХЛ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" со счетом 4:3 обыграл "Нефтехимик" в Нижнекамске в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По два гола в составе "Трактора провели Василий Глотов (45, 46 минуты) и Михаил Григоренко (48, 60).

Авторы голов у "Нефтехимика": Владислав Барулин (2), Дамир Жафяров (52), Булат Шафигуллин (57).

Для финалиста Кубка Гагарина-2025 "Трактора" это первая победа в нынешнем сезоне КХЛ. Ей предшествовали поражения от ярославского "Локомотива" (1:2) и астанинского "Барыса" (3:4). При этом челябинцы, набрав 4 очка в трех матчах лидируют в Восточной конференции, они провели больше игр, чем остальные.

"Нефтехимик" ранее уступил череповецкой "Северстали" (0:5) и теперь замыкают таблицу на Востоке, 0 баллов.