Подросток умер после хоккейной тренировки в свердловской спортивной школе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Скончался 14-летний воспитанник спортивной школы по хоккею "Хризотил", расположенной в городе Асбест Свердловской области, сообщает пресс-служба хоккейного турнира "Ледокол", который проводится в регионе.

Как отмечается в сообщении, ему стало плохо во время тренировки.

В пресс-службе спортивной школы уточнили, что инцидент произошел 9 сентября. Мальчик занимался в школе с 2017 года, состоял в команде "Хризотил-2011", "принимал участие в областных и межрегиональных соревнованиях, являясь одним из ведущих игроков".