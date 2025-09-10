Поиск

Мбаппе побил достижение Анри в сборной Франции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий Килиан Мбаппе довел до 52 число голов за сборную Франции по футболу.

В матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии 26-летний форвард реализовал пенальти, а уступавшая по ходу игры Франция добилась победы – 2:1.

По числу голов Мбаппе вышел на второе место в истории национальной команды, обойдя завершившего карьеру Тьерри Анри (51). Для того, чтобы достичь этого результата, Мбаппе потребовалось 89 матчей, Анри – 123.

Реорд сборной Франции принадлежит Оливье Жиру – 57 голов в 137 матчах.

Мбаппе – победитель чемпионата мира-2018 в России, в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА. Он – шестикратный чемпион Франции в составе "Пари Сен-Жермен"; вместе с испанским "Реалом" становился обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

