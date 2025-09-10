Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство бойца ММА Ивана Емельяненко об условно-досрочном освобождении. Об этом говорится в документах суда.

Решение об УДО было принято во вторник. Заявление поступило в суд 13 августа.

В декабре 2024 года Емельяненко был приговорен к полутора годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда мужчине в ходе уличного конфликта. Спортсмен отбывал срок в колонии общего режима.

Иван Емельяненко – младший брат бойцов Федора и Александра Емельяненко.