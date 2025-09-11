Поиск

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Тренировка сборной России по футболу в Подмосковье
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минспорт России не будет сверху вводить потолок зарплат для футболистов, это зона ответственности клубов, они сами могут договориться, заявил глава ведомства Михаил Дегтярев.

"Теперь о потолке зарплат. Минспорт ничего вводить не собирается. Закон даёт нам право регулировать только число легионеров — в заявке и на поле. Всё остальное — зона ответственности футбольной экосистемы", - заявил Дегтярев журналистам в четверг, его слова приводит пресс-служба Минспорта.

Как отметил министр, "клубы могут договориться о потолке зарплат, о налоге на легионеров, о правилах для агентов".

"Мы поддержим, если это будет консолидированное решение. Но навязывать сверху не будем", - подчеркнул Дегтярев.

Михаил Дегтярев Минспорт футбол
