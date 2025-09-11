Поиск

Суд удовлетворил иск РФС о взыскании 42 млн руб. с ФК "Томь"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Российского футбольного союзао взыскании с футбольного клуба "Томь" 41,9 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке без уточнения деталей.

Как сообщалось, заявление было подано 22 июля. Подробности дела не раскрывались. Вместе с тем, этот иск стал первым в истории РФС, когда он обращался с заявлением в суд о взыскании средств с какого-либо футбольного клуба.

"Томь" последний раз выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/2022, когда заняла 14 место в ФНЛ. После этого сезона из-за финансовых проблем клуб потерял профессиональный статус и был исключен из РФС. Из-за долгов имущество футбольного клуба было арестовано, в том числе стадион "Труд" (домашняя арена клуба). Позднее "Труд", здание клуба, а также стадион молодежного состава "Темп" были переданы в собственность Томска. Юрлицо клуба - ООО "ФК "Томь" банкротом признано не было.

По информации из банка данных исполнительных производств ФССП России, в настоящее время в отношении ООО "ФК "Томь" возбуждено 22 исполнительных производства на общую сумму 24 млн рублей. Крупнейшим является производство из-за долга "Томи" перед ФНС на сумму 10,6 млн рублей.

