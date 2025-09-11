Павел Силягин проведет бой за пояс IBA.Intercontinental с Гонсалесом Кейбером

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Обладатель поясов WBA Gold и IBF Intercontinental россиянин Павел Силягин встретится с венесуэльцем Гонсалесом Кейбером на турнире "IBA.PRO 9. В Башкортостане".

Восьмираундовый бой за титул IBA.Intercontinental во втором среднем весе будет со-главным в рамках шоу, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Свой последний бой на профессиональном ринге бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Силягин провел в июле в Челябинске на турнире RCC Boxing Promotions, когда единогласным решением судей победил аргентинца Пабло Эсекьеля Корсо и завоевал пояс WBA Gold. В рейтинге WBA 32-летний Силягин занимает восьмую строчку, а в рейтинге IBF – седьмую. На профессиональном ринге он одержал все девять побед (четыре – нокаутом).

31-летний обладатель титула чемпиона Венесуэлы Гонсалес в последний раз выходил на ринг в конце августа. В его активе 21 победа (18 – нокаутом) при одном поражении.

Возглавит турнир поединок за пояс WBA Continental в легком весе между россиянами Артуром Субханкуловым и Тиграном Узляном.