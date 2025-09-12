Чемпион Prime FL Ишимбаев оценил 50 на 50 шансы Ковалева и Шлеменко в их поединке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса Prime FL Ильнар "Хантер" Ишимбаев не увидел фаворита в поединке-реванше между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу Белаз и экс-чемпиона Bellator россиянина Александра Шлеменко.

"Интригующее противостояние, с короткой, но любопытной историей. После первого боя была некая интрига со стороны Шлеменко о причинах того результата. Сейчас они устранены, и теперь Шлеменко готовится победить. Думаю, это действительно будет уже другой бой, более конкурентный. Я уважаю Шлеменко и хочу, чтобы он побеждал. Но Белаз амбициозен, молод и вправду хорош. Шансы на реванш… 50 на 50", - сказал Ишимбаев "Интерфаксу".

Бой пройдет 12 сентября в Челябинске, и на кону будет стоять пояс RCC в среднем весе. Первый поединок между этими бойцами прошел в конце мая в Екатеринбурге и завершился победой Белаза раздельным решением судей.