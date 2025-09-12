Умер бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Отмечается, что сердце Хаджи остановилось в четверг.

"В "Спартаке" Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. За время работы в нашем клубе он завоевал с ним одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны", - говорится в сообщении.

С 2022 года Хаджи был членом Комитета ветеранов "Спартака".