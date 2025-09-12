Поиск

Умер бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Отмечается, что сердце Хаджи остановилось в четверг.

"В "Спартаке" Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. За время работы в нашем клубе он завоевал с ним одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны", - говорится в сообщении.

С 2022 года Хаджи был членом Комитета ветеранов "Спартака".

футбол Спартак Александр Хаджи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дегтярев допустил увольнение Карпина из сборной

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века

Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века

Экс-тренер "Спартака" сменил Моуринью в "Фенербахче"

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Алькарас стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });