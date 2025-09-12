Поиск

Умер олимпийский чемпион-1996 тяжелоатлет Чемеркин

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Победитель Олимпиады-1996 по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин скончался на 54-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

"Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

В федерации называют кончину Чемеркина невосполнимой утратой для всего мира тяжелой атлетики.

Помимо золота ОИ-1993, Чемеркин становился бронзовым призером Игр-2020, многократным чемпионом и призером мира и Европы.

Андрей Чемеркин тяжелая атлетика
