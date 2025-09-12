Поиск

Прилетевших в Загреб на ЧМ российских борцов шесть часов удерживали в аэропорту

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российских спортсменов, прилетевших в Загреб на чемпионат мира по вольной борьбе, на протяжении нескольких часов не выпускали из местного аэропорта.

По словам старшего тренера сборной Дагестана Махмуда Магомедова, причиной стала длительная проверка спортсменов.

"6 часов не могли понять, что это просто борцы едут на чемпионат мира", - прокомментировал действия сотрудников аэропорта Магомедов в соцсетях после того, как спортсмены смогли покинуть аэропорт.

Он уточнил, что в аэропорту застряли члены сборной России Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов, Абдула Курбанов.

"Полиция приезжала в отель проверить документы тех, кто уже прилетел и для подтверждения, что здесь проживают", - добавил он.

ЧМ стартует 13 сентября.

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым

Дегтярев допустил увольнение Карпина из сборной

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века

Экс-тренер "Спартака" сменил Моуринью в "Фенербахче"

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

