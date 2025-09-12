Прилетевших в Загреб на ЧМ российских борцов шесть часов удерживали в аэропорту

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российских спортсменов, прилетевших в Загреб на чемпионат мира по вольной борьбе, на протяжении нескольких часов не выпускали из местного аэропорта.

По словам старшего тренера сборной Дагестана Махмуда Магомедова, причиной стала длительная проверка спортсменов.

"6 часов не могли понять, что это просто борцы едут на чемпионат мира", - прокомментировал действия сотрудников аэропорта Магомедов в соцсетях после того, как спортсмены смогли покинуть аэропорт.

Он уточнил, что в аэропорту застряли члены сборной России Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов, Абдула Курбанов.

"Полиция приезжала в отель проверить документы тех, кто уже прилетел и для подтверждения, что здесь проживают", - добавил он.

ЧМ стартует 13 сентября.