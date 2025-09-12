Дегтярев сообщил о подготовке иска в CAS из-за недопуска бобслеистов на ОИ-2026

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Решение Международной федерации бобслея и скелетона о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026 политически мотивированное, юристы уже готовят иск в CAS, заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

"Юристы Олимпийского комитета России уже готовят иск в CAS. Будем отстаивать свои права в суде так же, как делаем это в поддержку наших саночников", - заявил министр.

Ранее стало известно, что Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) решил не допустить россиян на отборочные турниры к Олимпиаде 2026 года.

По мнению Дегтярева, "ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация - демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса".

"Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств", - уверен министр.