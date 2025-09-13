Шлеменко уступил Ковалеву на турнире RCC 23 в Челябинске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко уступил белорусу Владиславу "Белазу" Ковалеву в главном поединке турнира RCC 23 в Челябинске.

Бой в средней весовой категории завершился удушающим приемом в третьем раунде.

В результате Ковалев стал обладателем пояса RCC. В конце мая в Екатеринбурге он уже побеждал Шлеменко, победителем того поединка он был признан раздельным решением судей.

На счету 27‑летнего Ковалева в ММА восемь побед и два поражения. Экс-чемпион Bellator41‑летний Шлеменко потерпел 17-е поражение при 67 победах и одной ничьей. Один бой с его участием признан несостоявшимся.