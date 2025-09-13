Поиск

Шлеменко уступил Ковалеву на турнире RCC 23 в Челябинске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко уступил белорусу Владиславу "Белазу" Ковалеву в главном поединке турнира RCC 23 в Челябинске.

Бой в средней весовой категории завершился удушающим приемом в третьем раунде.

В результате Ковалев стал обладателем пояса RCC. В конце мая в Екатеринбурге он уже побеждал Шлеменко, победителем того поединка он был признан раздельным решением судей.

На счету 27‑летнего Ковалева в ММА восемь побед и два поражения. Экс-чемпион Bellator41‑летний Шлеменко потерпел 17-е поражение при 67 победах и одной ничьей. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

Александр Шлеменко Владислав Ковалев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым

Прилетевших в Загреб на ЧМ российских борцов шесть часов удерживали в аэропорту

Дегтярев допустил увольнение Карпина из сборной

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века

Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века

Экс-тренер "Спартака" сменил Моуринью в "Фенербахче"

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });