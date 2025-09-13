Экс-спартаковец Парфёнов возглавил столичный ФК "Торпедо"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Торпедо Москва" официально сообщил о назначении Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера команды.

"В этой роли Дмитрий Владимирович работал в клубах "Текстильщик" (Иваново), "Тосно", "Урал", "Арсенал" (Тула), "Родина" и "Актобе" (Казахстан)", - говорится в сообщении пресс-службы ФК.

В качестве тренера Парфёнов выигрывал Кубок России 2017/2018 с "Тосно" и доходил до финала турнира с "Уралом" в сезоне 2018/2019.

Старшим тренером "Торпедо" будет Юрий Ковтун. В роли тренера он выигрывал первенство ФНЛ в сезоне 2016/2017.

На данный момент "Торпедо" занимает 16-е место в Первой лиге, набрав шесть очков в десяти матчах. В последней игре московский клуб проиграл дома ульяновской "Волге" - 2:3.

Как игрок Парфёнов в составе московского "Спартака" стал четырехкратным чемпионом России (1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем кубка России (1998).