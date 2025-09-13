Поиск

"Динамо" и Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Московские "Динамо" и "Спартак" со счетом 2:2 завершили матч восьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на стадионе динамовцев.

На 19-й минуте Ливай Гарсия вывел "Спартак" вперед.

На 26-й минуте Бителло сравнял счет, на 45+й минуте провел второй гол в ворота "Спартака". Сразу же после этого судья Егор Егоров удалил главного тренера "Спартака" Деяна Станковича, бурно выразившего эмоции в адрес рефери.

"Спартаку" удалось уйти от поражения на 64-й минуте, когда вновь отличился Гарсия.

Команды – соседи по турнирной таблице. "Спартак" занимает седьмое место (12 очков), "Динамо" - восьмое (9).

Динамо РПЛ Спартак футбол
