"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в РПЛ
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" со счетом 1:1 завершили матч восьмого тура чемпионата России.
На 46-й минуте Эгаш Касинтура вывел "Ахмат" вперед.
"Локомотив" отыгрался благодаря голу Алексея Батракова на 80-й.
Московская команда сыграла вничью в четвертом матче подряд.
Набрав 16 очков, "Локомотив" вышел на первое место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает "Краснодар", у которого есть игра в запасе.
"Ахмат" - на девятом месте, 9 очков.