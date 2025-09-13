Поиск

"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в РПЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" со счетом 1:1 завершили матч восьмого тура чемпионата России.

На 46-й минуте Эгаш Касинтура вывел "Ахмат" вперед.

"Локомотив" отыгрался благодаря голу Алексея Батракова на 80-й.

Московская команда сыграла вничью в четвертом матче подряд.

Набрав 16 очков, "Локомотив" вышел на первое место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает "Краснодар", у которого есть игра в запасе.

"Ахмат" - на девятом месте, 9 очков.

Ахмат Локомотив РПЛ футбол
