"Краснодар" обыграл "Акрон" и вновь стал лидером РПЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Действующий чемпион России по футболу "Краснодар" со счетом 2:1 взял верх над тольяттинским "Акронoм" в домашнем матче восьмого тура РПЛ.

На 14-й минуте гол провел футболист "Краснодара" Виктор Са.

На 23-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти.

На 76-й минуте победный для "Краснодара" гол забил Никита Кривцов.

На 80-й и 89-й минутах футболист "Краснодара" получил желтые карточки и в результате был удален с поля.

Набрав 19 очков, "Краснодар" возглавил турнирную таблицу – 19 очков. "Акрoн" - на 13-м месте, 6 баллов.