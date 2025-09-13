Поиск

"Краснодар" обыграл "Акрон" и вновь стал лидером РПЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Действующий чемпион России по футболу "Краснодар" со счетом 2:1 взял верх над тольяттинским "Акронoм" в домашнем матче восьмого тура РПЛ.

На 14-й минуте гол провел футболист "Краснодара" Виктор Са.

На 23-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти.

На 76-й минуте победный для "Краснодара" гол забил Никита Кривцов.

На 80-й и 89-й минутах футболист "Краснодара" получил желтые карточки и в результате был удален с поля.

Набрав 19 очков, "Краснодар" возглавил турнирную таблицу – 19 очков. "Акрoн" - на 13-м месте, 6 баллов.

Новости

"Динамо" и Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым

Прилетевших в Загреб на ЧМ российских борцов шесть часов удерживали в аэропорту

Дегтярев допустил увольнение Карпина из сборной

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Суд разрешил бойцу Ивану Емельяненко выйти на свободу по УДО

На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании"

Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века

Экс-тренер "Спартака" сменил Моуринью в "Фенербахче"

