Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер в 46 лет
Рикки Хаттон
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Британский боксер Рикки Хаттон скончался на 47-м году жизни, сообщает DailyMail.

Тело спортсмена обнаружили в его доме в Манчестере в воскресенье.

В полиции указали на отсутствие подозрительных обстоятельств смерти Хаттона.

Хаттон был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF, WBA и IBO, а также чемпионом в полусреднем весе по версиям WBAи IBO.

На профессиональном ринге он одержал 45 побед (32 – нокаутом) при трех поражениях. В том числе он победил Константина Цзю, для которого тот бой в июне 2005 года стал последним в карьере.

