Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В организме нападающего ХК "Спартак" Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество, говорится в заявлении клуба.

Уведомление было получено от РУСАДА.

"В соответствии с установленными регламентами спортсмен временно отстранен от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств", - говорится в заявлении.

В клубе обратили внимание на то, что вещество попало в организм "вне рамок деятельности ХК "Спартак" и медицинского штаба команды".

"Спартак" заверил, что "придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства".

25-летний Морозов играет в "Спартаке" с 2023 года. В КХЛ он также играл за СКА и "Сочи".

