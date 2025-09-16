Поиск

"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России по футболу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:1 взяли над тольяттинским "Акроном" в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Самаре.

Два гола в составе "Локомотива" провел Николай Комличенко (47, 49 минуты). Кроме того, на 90+5 минуте состоялся автогол игрока "Акрона" Дениса Попенкова.

На 89-й минуте в составе "Акрона" пенальти реализовал Дмитрий Пестряков.

"Локомотив" набрал 9 очков и возглавил группу D. Далее идут ЦСКА (7), "Акрон" (5) и "Балтика" (0). ЦСКА и "Балтика" имеют игру в запасе.

