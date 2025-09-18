Поиск

Гол вратаря помог "Балтике" по пенальти победить ЦСКА в Кубке России

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Калининградская "Балтика" по пенальти обыграла московский ЦСКА в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России.

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 1:1.

На 38-й минуте Тамерлан Мусаев вывел ЦСКА вперед, на 90+3 минуте Кирилл Степанов сравнял счет.

В серии пенальти успешнее была "Балтика" - 10:9 Серия долго не могла выявить победителя, в результате среди бьющих оказались и вратари. Голкипер ЦСКА Владислав Тороп не смог пробить Ивана Кукушкина. В свою очередь, Кукушкин смог поразить ворота и принести победу "Балтике"

