"Торпедо" выиграло шестой матч подряд со старта чемпионата КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты нижегородского "Торпедо" со счетом 5:1 победили тольяттинскую "Ладу" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Два гола в составе "Торпедо" провел Виталий Атанасов (1, 48-я минуты), по разу отличились Сергей Гончарук (18), Владислав Фирстов (29), Егор Виноградов (51).

Автор гола в составе "Лады" - Дмитрий Кугрышев (10).

С начала чемпионата "Торпедо" выиграло шесть матчей подряд (четыре из них – в основнове время) и, набрав 12 очков, лидирует в Западной конференции и единой таблице. "Лада" - на последнем, 11-м месте на Западе – 2 балла.

Торпедо КХЛ Лада хоккей
