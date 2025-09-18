"Спартак" проиграл "Ростову" в Кубке России по футболу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 уступили "Ростову" (Ростов-на-Дону) в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Москве.

На шестой минуте "Спартак" повел в счете благодаря голу Манфреда Угальде.

"Ростов" ответил голами во втором тайме, отличились Даниил Шанталий (54) и Илья Вахания (8).

В четвертом туре лидирует махачкалинское "Динамо" (11 очков), далее идут "Спартак" (7), "Пари НН" и "Ростов" (по 3).