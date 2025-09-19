"Кайрат" проиграл "Спортингу" в дебютном матче основного этапа ЛЧ
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты португальского "Споринга" со счетом 4:1 выиграли у казахстанского "Кайрата" в первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Игра прошла в Португалии.
В составе "Спортинга" голы забили Франсиску Тринкан (44, 65 минуты), Алиссон Сантос (67), Жеовани Кенда (68).
Автор гола у "Кайрата": Эдмилсон (86).
На 21-й минуте футболист "Спортинга" Мортен Юльман не смог реализовать пенальти.
"Кайрат" - дебютант основного этапа ЛЧ.
Результаты остальных матчей игрового дня:
"Копенгаген" - "Байер" - 2:2
"Брюгге" - "Монако" - 4:1
"Манчестер Сити" - "Наполи" - 2:0
"Айнтрахт" - "Галатасарай" - 5:1
"Ньюкасл" - "Барселона" - 1:2.