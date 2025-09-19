Поиск

"Кайрат" проиграл "Спортингу" в дебютном матче основного этапа ЛЧ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты португальского "Споринга" со счетом 4:1 выиграли у казахстанского "Кайрата" в первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Португалии.

В составе "Спортинга" голы забили Франсиску Тринкан (44, 65 минуты), Алиссон Сантос (67), Жеовани Кенда (68).

Автор гола у "Кайрата": Эдмилсон (86).

На 21-й минуте футболист "Спортинга" Мортен Юльман не смог реализовать пенальти.

"Кайрат" - дебютант основного этапа ЛЧ.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Копенгаген" - "Байер" - 2:2

"Брюгге" - "Монако" - 4:1

"Манчестер Сити" - "Наполи" - 2:0

"Айнтрахт" - "Галатасарай" - 5:1

"Ньюкасл" - "Барселона" - 1:2.

футбол Лига чемпионов УЕФА Казахстан Кайрат Спортинг
