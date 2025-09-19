Карасев будет судить матч "Краснодар" - "Зенит"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Карасев назначен качестве главного судьи центрального матча девятого тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте РФС.

Помощники судьи - Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья - Егор Егоров. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Иванов; ассистент - Вера Опейкина.

Матч пройдет 21 сентября в Краснодаре и стартует в 19:30 мск.

В настоящий момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Зенит" - на шестом месте, 13 баллов.