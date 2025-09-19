Поиск

Карасев будет судить матч "Краснодар" - "Зенит"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Карасев назначен качестве главного судьи центрального матча девятого тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте РФС.

Помощники судьи - Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья - Егор Егоров. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Иванов; ассистент - Вера Опейкина.

Матч пройдет 21 сентября в Краснодаре и стартует в 19:30 мск.

В настоящий момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Зенит" - на шестом месте, 13 баллов.

Зенит Краснодар футбол Сергей Карасев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Моуринью возглавил "Бенфику"

Моуринью возглавил "Бенфику"

Испания возглавила рейтинг ФИФА, Россия поднялась на 33-е место

Испания возглавила рейтинг ФИФА, Россия поднялась на 33-е место

ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА

ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Семь стран выступили за полноценное возвращение России на турниры УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

Уступавший в три шайбы "Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });