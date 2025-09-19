В ХК "Лада" сменился главный тренер

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Лада" отправила в отставку Бориса Миронова, сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

"Причина смены главного тренера только одна – это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата", - сказал генеральный директор "Лады" Александр Харламов.

В должности главного тренера "Лады" Миронова сменил Павел Десятков.

"Знаю его давно и хорошо, он местный воспитанник – это будет дополнительной мотивацией. Надеемся, что он исправит ситуацию в родной команде. Задача выйти в плей-офф не меняется, сезон только начался – сейчас очень многие буксуют на старте, и мы в том числе. Верим, что ситуация поправима, ведь играть ещё более 60 игр", - сказал Харламов.

Контракт с 50-летним Десятковым подписан до конца сезона 2025/26.

Десятков работал главным тренером молодежной команды "Ладья" и помощником в основной команде "Лада", где был в тренерском штабе Геннадия Цыгурова. На уровне ВХЛ возглавлял ЦСК ВВС, "Рязань, "Молот-Прикамье" и "Сокол". В мае 2024 году был назначен на пост главного тренера "Витязя".

К настоящему моменту "Лада" набрала 2 очка в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ – наихудший результат среди всех участников лиги.