Российская фигуристка Петросян выиграла короткую программу в отборе на ОИ
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Аделия Петросян лидирует после короткой программы в отборочных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаду-2026.
Квалификационный турнир проходит в Пекине.
Короткий прокат российской фигуристки оценен в 68,72 балла.
Второе место занимает выступающая за Грузию Анастасия Губанова (68,08), третье – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).
Произвольная программа фигуристок-одиночниц пройдет в субботу. Путевки на ОИ получат спортсменки, занявшие места с первого по пятое.
Помимо Петросян, к участию в отборе на ОИ из России допущен Петр Гуменник. Россияне выступают под нейтральным флагом.