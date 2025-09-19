Поиск

Российская фигуристка Петросян выиграла короткую программу в отборе на ОИ
Фото: AP/TAСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Аделия Петросян лидирует после короткой программы в отборочных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаду-2026.

Квалификационный турнир проходит в Пекине.

Короткий прокат российской фигуристки оценен в 68,72 балла.

Второе место занимает выступающая за Грузию Анастасия Губанова (68,08), третье – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

Произвольная программа фигуристок-одиночниц пройдет в субботу. Путевки на ОИ получат спортсменки, занявшие места с первого по пятое.

Помимо Петросян, к участию в отборе на ОИ из России допущен Петр Гуменник. Россияне выступают под нейтральным флагом.

