Россиян не допустили к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д"Ампеццо в 2026 году будут выступать на тех же условиях, что и на летних Играх-2026 в Париже. Об этом говорится в заявлении МОК.

На соревнованиях в Италии российские и белорусские спортсмены будут участвовать в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Их выступление в командных дисциплинах исключается.

На Олимпийских играх в Париже выступили 15 россиян, все - под нейтральным флагом. Им удалось завоевать одну медаль: обладателями серебра стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля.