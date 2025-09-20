Боксер Идигов объяснил рисками нежелание многих драться с чемпионом IBF Муртазалиевым

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Обладатель титула IBF International во втором среднем весе Асламбек Идигов назвал причины того, почему многие избегают боя с действующим чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрамом Муртазалиевым.

"Современный бокс во многом управляется деньгами и медиа. Претенденты часто выбирают "money fights" и крупные кассы вместо прямого штурма титула. Бахрам Муртазалиев закрепился как действующий чемпион в своем весе, и для соперников это означает существенный риск. Поэтому многие участники рынка предпочитают ожидать более выгодных условий и ради кассы не рисковать ради пояса", - сказал Идигов "Интерфаксу".

Сам Идигов 10 октября в Грозном в бою за пояс WBA Continental встретится с соотечественником Евгением Шведенко.