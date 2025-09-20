Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане останется в календаре до 2030 года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Формула-1" объявила, что Гран-при Азербайджана останется в гоночном календаре до 2030 года включительно.

В субботу в Баку стороны подписали соглашение о продлении контракта еще на 4 года. Срок действующего трехлетнего контракта истекает в 2026 году.

Первая гонка "Формулы-1" прошла в Баку в 2016 году. Тогда она называлась Гран-при Европы. С 2017 года гонка называется Гран-при Азербайджана. Она проходит по городским улицам столицы Азербайджана.

Гран-при Азербайджана сезона 2025 года начался 19 сентября. Сегодня пройдет квалификация, в воскресенье - основная гонка.