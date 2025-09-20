"Локомотив" вновь упустил победу в матче РПЛ на 90+ минуте

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Махачкалинское "Динамо" и московский "Локомотив" со счетом 1:1 завершили матч девятого тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Каспийске.

На 54-й минуте Зелимхан Бакаев вывел "Локомотив" вперед. На 90+5 минуте Миро сравнял счет.

На 65-й минуте "Локомотив" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил и был удален Бакаев.

Московский клуб завершает вничью пятый в РПЛ матч подряд. В трех из них он упустил победу в компенсированное время.

Сейчас "Локомотив" занимает второе место в РПЛ, набрав 17 очков. На два балла он отстает от имеющего игру в запасе "Краснодара". "Динамо" - на 10-м месте, 9 баллов.