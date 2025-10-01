Поиск

Гендиректор IBA.PRO назвал Саламова явным фаворитом боя с Кашинским

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста считает огромными шансы российского боксера Умара Саламова на победу в поединке с соотечественником Юрием Кашинским за пояс WBA International в бриджервейте.

"Умар Саламов - очень компетентный боксер, настоящий кавказский воин. Он продолжает хорошие традиции чеченского бокса. Умар хорошо известен в мире бокса. Юрий Кашинский свой срок уже отслужил. И этот бой.... Это больше формальность, чем какая-то интрига или угроза. Саламов - прям явный фаворит, у него огромные шансы на победу", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

Этот бой состоится 10 октября в Грозном.

Юрий Кашинский Умар Саламов Ал Сиеста IBA Грозный бокс
