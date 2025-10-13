Победитель турнира Masters в Шанхае взлетел на 164 строчки в мировом рейтинге

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Поляк Валентин Вашеро поднялся на 164 позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает 40-е место.

Стремительный подъем в рейтинге связан с триумфом на турнире Mastersв Шанхае, который Вашеро выиграл в статусе 204-й ракетки.

На 26 строчек в рейтинге поднялся поверженный поляком в финале француз Артур Риндеркнех. Теперь он 28-я ракетка мира.

Во главе рейтинга по-прежнему испанец Карлос Алькарас. Лучший из россиян – Карен Хачанов, 10-е место. Дошедший до полуфинала в Шанхае Даниил Медведев улучшил свои позиции, поднявшись с 18-го на 14-е место. Проигравший на ранней стадии Андрей Рублев опустился с 14-го на 15-е место.